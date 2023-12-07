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      Nike Court Borough Low (GS)

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      Nike Court Borough Low (GS) 大童运动童鞋以传奇风范迎接中国新年。低帮风格打造结构性支撑贴合效果，复古篮球鞋设计塑造场下的全明星造型。

      • 显示颜色： 黑/白色/大学红/金属元素金
      • 款式： DD8495-091

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