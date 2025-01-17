Nike Court Borough Low

幼童运动鞋

¥309
¥349
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Nike Court Borough Low 幼童运动鞋兼顾舒适脚感和时尚风范。匠心版型具有出色支撑效果，结合复古篮球风设计，打造场外全明星风范。

  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： AV3167-100

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