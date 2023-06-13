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      Nike Court Borough Low 2 (GS)

      大童运动童鞋舒适低帮板鞋

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      山峰白/波罗的海蓝/荧光黄
      白色/黑/大学红
      白色/黑

      Nike Court Borough Low 2 (GS) 大童运动童鞋舒适低帮板鞋兼顾舒适脚感和出众风范，演绎匠心之作。结构性的支撑贴合感结合复古篮球设计，塑就场外全明星风范。

      • 显示颜色： 山峰白/波罗的海蓝/荧光黄
      • 款式： BQ5448-122

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