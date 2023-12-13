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      Nike Court Borough Low 2 (GS)

      大童运动童鞋舒适复古板鞋

      ¥429

      穿上 Nike Court Borough Low 2 (GS) 大童运动童鞋舒适复古板鞋，开启入夏型潮，畅享稳固脚感。该款运动鞋采用天然皮革材料，经久耐穿且柔韧灵活，从课间捉人游戏到公园玩耍，多种活动皆可轻松驾驭。夏日风格图案，令你仿佛在阳光下悠闲漫步。

      • 显示颜色： 白色/帆白/石膏色/黑
      • 款式： DX6052-101

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