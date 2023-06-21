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      Nike Court Borough Low 2 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥429

      Nike Court Borough Low 2 (GS) 大童运动童鞋采用匠心设计，再现复古风采。 该款运动童鞋采用顺滑皮革材质搭配外底圆形抓地底纹，旨在致敬过往篮球鞋，同时塑就非凡舒适的日常趣玩体验。

      • 显示颜色： 白色/白色/泡沫薄荷绿/安全橙
      • 款式： FN3687-181

      尺寸与尺码

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