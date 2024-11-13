Nike Court Borough Low 2

大童运动鞋舒适低帮板鞋

¥429

Nike Court Borough Low 2 大童运动鞋舒适低帮板鞋兼顾舒适脚感和出众风范，演绎匠心之作。结构性的支撑贴合感结合复古篮球风设计，塑就场外全明星风范。

  • 显示颜色： 白金色/桑格里厄酒红/深粉
  • 款式： BQ5448-015

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.3

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24.3

37.5: 鞋内长 24.7

38: 鞋内长 25

38.5: 鞋内长 25.4

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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