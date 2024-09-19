Nike Court Borough Low 2

婴童运动鞋

¥179
¥299
40% 折让

Nike Court Borough Low 2 婴童运动鞋设计灵感源自经典篮球鞋，为小宝贝们打造全明星风范。结构感贴合设计结合皮革材质，打造出色支撑力和耐穿性。

  • 显示颜色： 雾灰/神秘深海蓝/原子绿/白色
  • 款式： BQ5453-016

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。