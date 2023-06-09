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      Nike Court Borough Low 2 (PSV)

      幼童运动童鞋

      ¥349

      Nike Court Borough Low 2 (PSV) 幼童运动童鞋为未来全明星球员带来粉红力。从鞋带到耐克勾勾标志和鞋底，粉色不仅是一种配色，更是一种态度！该鞋款采用经典篮球鞋外观，塑就出色质感，经久耐穿，适合日常穿着。

      • 显示颜色： 白色/泡沫粉
      • 款式： DQ0473-100

      尺寸与尺码

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