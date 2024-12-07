Nike Court Borough Low 2

幼童运动鞋

¥209
¥349
40% 折让

幻影灰白/白色/荷兰橙/亮杉木绿
白色/信号蓝/空间蓝

Nike Court Borough Low 2 幼童运动鞋兼顾舒适脚感和出众风范，演绎匠心之作。结构性支撑贴合效果，结合复古篮球风格设计，让孩子像全明星一般展现耀眼风范。

  • 显示颜色： 幻影灰白/白色/荷兰橙/亮杉木绿
  • 款式： BQ5451-017

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.7

29.5: 鞋内长 19.7

31: 鞋内长 20.8

32: 鞋内长 21.7

33.5: 鞋内长 22.3

35: 鞋内长 23.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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