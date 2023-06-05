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      Nike Court Borough Low 2 SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥429

      Nike Court Borough Low 2 SE (GS) 大童运动童鞋采用匠心设计，再现复古风采。该款运动童鞋采用耐穿皮革搭配鞋底圆形抓地底纹，旨在致敬过往篮球鞋，同时塑就非凡舒适的日常玩耍体验。此版本饰以金属色耐克大勾，灵感源自始终闪耀的内心之光。

      • 显示颜色： 白色/明亮紫/金属铜
      • 款式： DQ5979-100

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