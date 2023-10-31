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      Nike Court Borough Low 2 SE (GS) 大童运动童鞋为未来全明星球员带来粉红力。从鞋带、耐克勾勾标志到外底，粉色不仅是一种鞋款配色，而且是一种态度！该鞋款经久耐穿，呈现经典外观和质感，适合日常玩耍穿着。

      • 显示颜色： 白色/泡沫粉
      • 款式： DQ0492-100

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