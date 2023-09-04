跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Court Borough Low 2 SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥329
      ¥469
      29% 折让

      Nike Court Borough Low 2 SE (GS) 大童运动童鞋采用醒目耐克勾勾标志，尽显出众风范。 经典鞋面，以明亮渐变色耐克勾勾设计妆点，让步伐尽显出众风采。

      • 显示颜色： 白色/白色/幻影灰白/多色
      • 款式： FJ7692-191

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。