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      Nike Court Borough Low 2 SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥469

      淡莓红/霞光粉/黑/金属银
      白色/黑/金属银

      Nike Court Borough Low 2 SE (GS) 大童运动童鞋是时尚与舒适的代表。此款复古篮球鞋设计呈现复古外观，让你在场内外都能展现出众风格。

      • 显示颜色： 淡莓红/霞光粉/黑/金属银
      • 款式： CT3964-600

      尺寸与尺码

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