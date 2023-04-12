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      Nike Court Borough Low 2 SE (TDV)

      婴童运动童鞋

      ¥329

      Nike Court Borough Low 2 SE (TDV) 婴童运动童鞋是时尚与舒适的代表。穿上这款复古篮球鞋，让小运动鞋迷尽情展现复古外观，打造醒目装饰效果。

      • 显示颜色： 淡莓红/霞光粉/黑/金属银
      • 款式： CT3963-600

      尺寸与尺码

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