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      Nike Court Borough Low 2 SE (PSV)

      幼童运动童鞋

      ¥399

      Nike Court Borough Low 2 SE (PSV) 幼童运动童鞋是复古造型与出众舒适的代表。此款复古篮球鞋用现代材料打造复古风格设计，令小运动鞋迷酷炫时髦。

      • 显示颜色： 黑/荷兰橙/黑
      • 款式： CT3965-001

      尺寸与尺码

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