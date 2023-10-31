跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Court Borough Low 2 SE (PSV)

      幼童运动童鞋

      ¥249
      ¥349
      28% 折让

      Nike Court Borough Low 2 SE (PSV) 幼童运动童鞋将复古篮球风范与现代结构巧妙融合。该鞋款采用趣味配色，搭配耐穿皮革和加垫鞋口等经典细节设计，为小宝贝打造优质的运动体验。

      • 显示颜色： 白色/白色/激光橙/黑
      • 款式： FB1880-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。