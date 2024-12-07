Nike Court Borough Low Premium

女子运动鞋板鞋

¥349
¥599
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Nike Court Borough Low Premium 女子运动鞋为你打造经典篮球风格。匠心鞋面饰以醒目装饰。橡胶包边鞋底设计，带来出众耐穿性和抓地力，彰显出众型格。

  • 显示颜色： 军械蓝/白色/浅落日黄/白金色
  • 款式： 861533-400

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