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      Nike Court Borough Low Recraft (GS)

      大童运动童鞋经典板鞋

      ¥249
      ¥429
      41% 折让

      大学红/白色/黑
      白色/热情粉/浅青蓝/暗蓝黑
      浅烟灰/暗蓝黑/白色/亮深红

      Borough 新宠来袭。Nike Court Borough Low Recraft (GS) 大童运动童鞋伴孩子尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助力孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。

      • 显示颜色： 大学红/白色/黑
      • 款式： DV5456-600

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