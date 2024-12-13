Nike Court Borough Low Recraft

大童运动童鞋

¥419
¥469
10% 折让

Borough 新宠来袭。 Nike Court Borough Low Recraft 大童运动童鞋采用经久耐穿的材料，结合匠心设计，焕新演绎经典风范。 鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。

  • 显示颜色： 帆白/椰奶色/光子灰/庭蓝
  • 款式： HM3722-141

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。