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      Nike Court Borough Low Recraft (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥199
      ¥299
      33% 折让

      狂喜钴蓝/小径红/上升翠绿/白色
      白色/白色/白色
      白色/泡沫粉
      淡象牙白/浅甜瓜橙/白色/足球灰
      浅烟灰/暗蓝黑/白色/亮深红
      白色/热情粉/浅青蓝/暗蓝黑

      穿上 Nike Court Borough Low Recraft (TD) 婴童运动童鞋，助力小宝贝开启新征程。该鞋款伴孩子尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，搭配便于穿脱的固定带设计，演绎经典外观。匠心鞋头和中足设计，为小脚丫营造充裕空间，令孩子畅享非凡舒适的日常穿着体验。

      • 显示颜色： 狂喜钴蓝/小径红/上升翠绿/白色
      • 款式： DV5458-400

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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