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      Nike Court Borough Low Recraft (PS)

      幼童运动童鞋板鞋

      ¥229
      ¥349
      34% 折让

      淡象牙白/浅甜瓜橙/白色/足球灰
      浅烟灰/暗蓝黑/白色/亮深红
      白色/白色/白色

      Nike Court Borough Low Recraft (PS) 幼童运动童鞋焕新来袭，助力小宝贝开启新征程。鞋面和外底采用耐穿材料设计，焕新演绎传奇鞋款的经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为小脚丫营造充裕空间，助力小宝贝肆意跑跳、舒适畅玩。

      • 显示颜色： 淡象牙白/浅甜瓜橙/白色/足球灰
      • 款式： DV5457-107

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