穿上 Nike Court Borough Low Recraft 幼童运动童鞋，助力小宝贝开启新征程。 该运动童鞋采用耐穿材料，焕新演绎经典外观，伴小宝贝尽情畅玩。 匠心鞋头和中足设计，为稚嫩双足营造充裕空间；固定带设计，便于穿脱， 令小宝贝舒适跑跳、尽兴玩乐。

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