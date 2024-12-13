Nike Court Borough Low Recraft 幼童运动鞋焕新来袭，助力小宝贝开启新征程。鞋面和外底采用耐穿材料设计，焕新演绎传奇鞋款的经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助力小宝贝肆意跑跳、舒适畅玩。

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