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      Nike Court Borough Low Recraft BPV

      幼童运动童鞋板鞋

      ¥349

      Nike Court Borough Low Recraft BPV 幼童运动童鞋焕新来袭，助力小宝贝开启新征程。传奇鞋款匠心重铸，采用经久耐穿的材料，结合隽永设计，焕新演绎经典风范。鞋头和中足采用匠心设计，为稚嫩双足营造充裕空间，助小宝贝恣意跑跳、尽兴玩乐。

      • 显示颜色： 白色/微绿/泡沫薄荷绿
      • 款式： FZ3541-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.6

      29.5: 鞋内长 19.8

      31: 鞋内长 20.7

      32: 鞋内长 21.7

      33.5: 鞋内长 22.5

      35: 鞋内长 23.5

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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