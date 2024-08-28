Nike Court Borough Low Recraft GS

大童运动童鞋板鞋

¥299
¥429
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Nike Court Borough Low Recraft GS 大童运动童鞋精彩面世。传奇鞋款匠心重铸，采用经久耐穿的材料，结合隽永设计，焕新演绎经典风范。匠心鞋头和中足设计，为双足营造充裕空间，助孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。

  • 显示颜色： 白色/微绿/泡沫薄荷绿
  • 款式： FZ3539-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.3

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24.2

37.5: 鞋内长 24.6

38: 鞋内长 25

38.5: 鞋内长 25.4

39: 鞋内长 25.7

40: 鞋内长 26.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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