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      Nike Court Borough Mid (GS)

      大童运动童鞋

      ¥329
      ¥499
      34% 折让

      冷灰/白金色/清透蓝/煤黑
      白色/大学红/橡皮浅褐/黑曜石色

      穿上 Nike Court Borough Mid (GS) 大童运动童鞋，玩转赛场。该中帮鞋款采用传统篮球设计，彰显易搭风格；兼具耐穿性和支撑力，助孩子恣意玩耍。塑就出众之选。

      • 显示颜色： 冷灰/白金色/清透蓝/煤黑
      • 款式： 839977-009

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