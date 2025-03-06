穿上 Nike Court Borough Mid 女子运动鞋，为你的造型增添一抹经典篮球风范。顺滑皮革与耐穿织物巧妙融合，搭配加垫中帮鞋口，塑就出众外观和质感。后跟饰有“NIKE”字样等精致细节，令鞋款易于搭配。

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