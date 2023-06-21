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      Nike Court Borough Mid (TDV)

      婴童运动童鞋

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      为小宝贝穿上 Nike Court Borough Mid (TDV) 婴童运动童鞋，玩转赛场。该中帮鞋款采用传统篮球鞋外观设计，兼具耐穿性和支撑力，助力恣意玩耍。此外，固定带设计让稚嫩双足轻松穿入。得分！

      • 显示颜色： 白色/白色
      • 款式： 870027-100

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