Nike Court Borough Mid

幼童运动鞋

¥469

穿上 Nike Court Borough Mid 幼童运动鞋，演绎场外全明星风范。中帮设计，灵感源自经典 AF1，彰显复古篮球风范。采用耐穿皮革和便捷固定带设计，提供出众支撑力，打造活力外观和经久耐穿性，助力应对不同场合。

  • 显示颜色： 冷灰/白金色/清透蓝/煤黑
  • 款式： 870026-009

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