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      Nike Court Borough Mid 2 (GS)

      大童运动童鞋板鞋

      ¥299
      ¥499
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      白色/体育场绿/足球灰
      黑/白色/落日紫
      白色/信号蓝/空间蓝

      穿上 Nike Court Borough Mid 2 (GS) 大童运动童鞋，演绎场外全明星风范。经典中帮设计结合耐穿皮革，缔造优质外观和舒适脚感。鞋舌和鞋口处添加衬垫，舒适非凡。

      • 显示颜色： 白色/体育场绿/足球灰
      • 款式： CD7782-115

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