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      Nike Court Borough Mid 2 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥529

      准备就绪，即刻畅玩。穿上 Nike Court Borough Mid 2 (GS) 大童运动童鞋，在冷天尽情玩耍。中帮设计采用耐穿皮革，易于清洁。鞋舌和脚踝添加衬垫，舒适非凡。

      • 显示颜色： 山峰白/白色/油绿/明亮硫黄色
      • 款式： FV3649-171

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.4

      36: 鞋内长 23.8

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.8

      38: 鞋内长 25.3

      38.5: 鞋内长 25.7

      39: 鞋内长 26

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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