Nike Court Borough Mid 2

幼童运动童鞋经典板鞋

¥379
¥469
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穿上 Nike Court Borough Mid 2 幼童运动童鞋，让你的小宝贝感受场外全明星风范。经典中帮设计结合耐穿皮革，缔造优质外观和舒适脚感。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/黑
  • 款式： CD7783-404

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