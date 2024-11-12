Court Borough Mid 2

幼童运动童鞋经典板鞋

¥329
¥469
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Court Borough Mid 2  幼童运动童鞋采用经典中帮设计，巧搭耐穿皮革，缔造优质外观和舒适脚感。固定带设计，便于穿脱。

  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： CW5868-001

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