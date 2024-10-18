准备就绪，即刻畅玩。穿上 Nike Court Borough Mid 2 幼童运动鞋，让你的小宝贝感受场外全明星风范。此经典中帮鞋款从过往经典篮球鞋汲取设计灵感，采用天然皮革和合成材质组合设计，经久耐穿，结合足底舒适缓震配置和鞋口柔软衬垫设计，塑就出众外观和脚感。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。堪称畅玩时光的理想之选！

显示颜色： 水宝蓝/白色/荷兰橙

款式： HF4792-407