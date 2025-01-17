Nike Court Borough Mid 2

耐克酷菠萝幼童运动鞋

¥269
¥469
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准备就绪，即刻畅玩。 Nike Court Borough Mid 2 幼童运动鞋百搭实穿，从过往经典篮球鞋汲取设计灵感，采用耐穿皮革、舒适缓震配置和魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱， 堪称畅玩时光的理想之选！

  • 显示颜色： 白色/热情粉/黑
  • 款式： HV0935-100

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