Nike Court Borough Mid Premium

女子运动鞋板鞋

¥699

Nike Court Borough Mid Premium 女子运动鞋采用优质材料打造，再现过往和现在的场外时尚，为你带来别致体验。从利落皮革到加垫鞋口及后跟处的压纹“NIKE”标志等匠心细节，轻松塑就篮球风范和复古魅力。

  • 显示颜色： 帆白/白色/浅土褐
  • 款式： 844907-101

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