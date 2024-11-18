Nike Court Borough Mid Premium 女子运动鞋采用优质材料打造，再现过往和现在的场外时尚，为你带来别致体验。从利落皮革到加垫鞋口及后跟处的压纹“NIKE”标志等匠心细节，轻松塑就篮球风范和复古魅力。

显示颜色： 帆白/白色/浅土褐

款式： 844907-101