Nike Court Borough Recraft 幼童运动鞋采用耐穿合成材质、弹性鞋带和便捷固定带，焕新演绎经典设计，是小宝贝日常活动的理想之选。匠心鞋头和中足设计，赋予稚嫩双足充裕的活动空间。此外，耐克勾标志添加些许光泽感元素，令小宝贝散发耀眼魅力。

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