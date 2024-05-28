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      Nike Court Legacy (GS)

      大童运动童鞋板鞋

      ¥349
      ¥399
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      Nike Court Legacy (GS) 大童运动童鞋打造植根于网球文化的时尚风范。搭配经典缝线和复古耐克勾标志，舒适耐穿。穿上此款运动童鞋，助孩子蓄势待发。

      • 显示颜色： 白色/沙漠黄褐/橡皮浅褐/黑
      • 款式： DA5380-102

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.2

      36: 鞋内长 23.6

      36.5: 鞋内长 24

      37.5: 鞋内长 24.5

      38: 鞋内长 24.9

      38.5: 鞋内长 25.3

      39: 鞋内长 25.7

      40: 鞋内长 26.1

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。