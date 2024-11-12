Nike Court Legacy

大童运动鞋板鞋

¥289
¥399
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Nike Court Legacy 大童运动鞋打造植根于网球文化的时尚风范。搭配经典缝线和复古耐克勾标志，舒适耐穿。穿上此款运动童鞋，助孩子蓄势待发。

  • 显示颜色： 白色/深藏青
  • 款式： DA5380-125

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.2

36: 鞋内长 23.6

36.5: 鞋内长 24

37.5: 鞋内长 24.5

38: 鞋内长 24.9

38.5: 鞋内长 25.3

39: 鞋内长 25.7

40: 鞋内长 26.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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