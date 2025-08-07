Nike Court Legacy
大童运动鞋板鞋
30% 折让
Nike Court Legacy 大童运动鞋打造植根于网球文化的时尚风范。搭配经典缝线和复古耐克勾标志，舒适耐穿。穿上此款运动鞋，助你蓄势待发。
- 显示颜色： 浅银/橡皮暗褐/白色
- 款式： DA5380-006
Nike Court Legacy
30% 折让
网球文化，复古风范
Nike Court Legacy 大童运动鞋打造植根于网球文化的时尚风范。搭配经典缝线和复古耐克勾标志，舒适耐穿。穿上此款运动鞋，助你蓄势待发。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面，彰显经典网球风范
- 橡胶外底搭配人字形底纹，塑就强劲抓地力，营造经典外观
- 泡绵缓震配置，带来轻盈舒适的穿着体验
产品细节
- 舒适泡绵鞋垫
- 后跟饰有耐克勾勾贴片
- 后跟覆面饰有“NIKE”字样
- 显示颜色： 浅银/橡皮暗褐/白色
- 款式： DA5380-006
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.2
36: 鞋内长 23.6
36.5: 鞋内长 24
37.5: 鞋内长 24.5
38: 鞋内长 24.9
38.5: 鞋内长 25.3
39: 鞋内长 25.7
40: 鞋内长 26.1
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。