Nike Court Legacy

女子运动鞋板鞋

¥399
¥449
11% 折让

Nike Court Legacy 女子拖鞋以一脚蹬设计和舒适泡绵鞋垫焕新演绎经典，向植根于网球文化的辉煌历史致敬。耐穿帆布材料搭配经典缝线和复古 Swoosh 设计，巧妙融合时尚与运动风范。

  • 显示颜色： 白色/黑/橡皮浅褐/白色
  • 款式： DB3970-100

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