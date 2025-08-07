 
Nike Court Legacy 婴童易穿脱运动鞋板鞋 - 浅银/橡皮暗褐/白色

Nike Court Legacy

婴童易穿脱运动鞋板鞋

23% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Court Legacy 婴童易穿脱运动鞋无需系带，为小宝贝们缔造经典网球风范。搭配经典缝线和复古 Swoosh 标志，舒适耐穿。小宝贝们穿上此款运动鞋，便已蓄势待发。


  • 显示颜色： 浅银/橡皮暗褐/白色
  • 款式： DA5382-006

网球文化，复古风范

Nike Court Legacy 婴童易穿脱运动鞋无需系带，为小宝贝们缔造经典网球风范。搭配经典缝线和复古 Swoosh 标志，舒适耐穿。小宝贝们穿上此款运动鞋，便已蓄势待发。

其他细节

  • 耐穿皮革、织物与合成材质组合设计，彰显经典网球风范
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
  • 橡胶外底搭配人字形底纹，塑就强劲抓地力，营造经典风格
  • 泡绵缓震配置，营造轻盈舒适的穿着体验

产品细节

