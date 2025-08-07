Nike Court Legacy
婴童易穿脱运动鞋板鞋
23% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Court Legacy 婴童易穿脱运动鞋无需系带，为小宝贝们缔造经典网球风范。搭配经典缝线和复古 Swoosh 标志，舒适耐穿。小宝贝们穿上此款运动鞋，便已蓄势待发。
- 显示颜色： 浅银/橡皮暗褐/白色
- 款式： DA5382-006
Nike Court Legacy
网球文化，复古风范
其他细节
- 耐穿皮革、织物与合成材质组合设计，彰显经典网球风范
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
- 橡胶外底搭配人字形底纹，塑就强劲抓地力，营造经典风格
- 泡绵缓震配置，营造轻盈舒适的穿着体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
