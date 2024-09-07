Nike Court Legacy (PSV) 幼童运动童鞋采用经典网球风格，球场内外尽显盎然意趣。小宝贝天马行空的想象力往往可以创造奇特而自由的艺术作品，该特别版鞋款融入的趣味细节灵感便来源于此。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱。

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