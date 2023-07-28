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      Nike Court Legacy (PSV)

      幼童运动童鞋

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      Nike Court Legacy (PSV) 幼童运动童鞋为孩子们缔造经典网球风范。 搭配经典缝线和复古 Swoosh 标志，舒适耐穿。 孩子们穿上此款运动童鞋，便已蓄势待发。

      • 显示颜色： 白色/芝麻棕/蜜瓜绿/泡沫粉
      • 款式： DA5381-115

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