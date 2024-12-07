Nike Court Legacy

幼童运动鞋板鞋

¥159
¥329
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Nike Court Legacy 幼童运动鞋为孩子们缔造经典网球风范。搭配经典缝线和复古 Swoosh 标志，舒适耐穿。孩子们穿上此款运动童鞋，便已蓄势待发。

  • 显示颜色： 白色/芝麻棕/蜜瓜绿/泡沫粉
  • 款式： DA5381-115

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 19

29.5: 鞋内长 20

31: 鞋内长 21

32: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22.6

35: 鞋内长 23.5

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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