Nike Court Legacy Lift

女子厚底增高运动鞋板鞋

¥419
¥599
30% 折让

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，彰显不凡格调。采用增高中底，结合利落设计，呈现醒目风范。该经典鞋款延续备受青睐的版型设计，助力乐享无忧体验。

  • 显示颜色： 淡象牙白/棉布白/白色/黑
  • 款式： FV5526-101

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。