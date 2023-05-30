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      Nike Court Legacy Lift

      女子厚底增高运动鞋

      ¥429
      ¥549
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      黑/白色/队橙/帆白
      白色/麻黄/队橙/黑
      白色/山峰白/珊瑚粉红/珊瑚红

      穿上 Nike Court Legacy Lift 女子厚底增高运动鞋，彰显不凡格调。采用加高中底，结合经典易搭设计，呈现醒目风范。该鞋款延续你喜爱的贴合设计，助力乐享无忧体验。

      • 显示颜色： 黑/白色/队橙/帆白
      • 款式： DM7590-001

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