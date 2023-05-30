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      Nike Court Legacy Lift

      女子运动鞋

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      穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，彰显不凡格调。采用加厚中底，无论是校园漫步还是短途出差，都能为经典易搭设计增添醒目风范。此外，翻毛皮细节搭配外露式泡绵鞋舌，塑就复古风范。

      • 显示颜色： 帆白/热情红 /欧皮特黄/贵族绿
      • 款式： FD0355-133

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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