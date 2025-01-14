Nike Court Legacy Lift

女子运动鞋

¥649

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，尽显非凡格调。 加高中底搭配金属色元素耐克勾标志，易于穿搭，彰显醒目风范。 该经典鞋款延续备受青睐的版型设计，助力乐享运动体验。

  • 显示颜色： 白色/浅骨色/光子灰/金属银
  • 款式： HQ2307-100

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