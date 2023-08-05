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      Nike Court Legacy Lift

      女子运动鞋

      ¥399
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      Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋匠心采用复古细节设计，打造复古风鞋款，提升造型格调。 加厚中底为经典百搭设计增添醒目个性魅力；翻毛皮耐克勾标志结合具有做旧美感的中底，延续元年款运动鞋外观。

      • 显示颜色： 白色/椰奶色/体育场绿/山峰白
      • 款式： FJ5483-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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